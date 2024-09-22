В Омской области аграрии Колосовского района рискуют потерять урожай

«Производитель не учел некоторые моменты, и сегодня нам пришлось доработать устройство, чтобы предотвратить высыпание мелкого зерна», — рассказывает Сергей. В то время как одни фермеры Колосовского района заняты уборкой пшеницы и картофеля, Виталий Калиниченко убирает рапс. Он признается, что сохранить урожай в условиях повышенной влаги и низких температур довольно сложно, и пока рано делать выводы о результатах уборочной кампании. В его хозяйстве основное внимание уделяется сбору льна, пшеницы и ячменя. Ячмень, к счастью, показал хорошие результаты — до 30 центнеров с гектара, но с масличными культурами ситуация гораздо сложнее. «Мы стремимся завершить сбор урожая, пока он остается сухим. Хотя качество не идеальное, из-за обилия дождей оно ухудшилось. Надеемся на улучшение погодных условий», — говорит Виталий. Все фермеры района активно работают на полях, подстраиваясь под трудные условия. В связи с затяжными дождями с 12 сентября в Колосовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Многие фермеры ожидают, что собранного урожая будет меньше, чем в прошлом году, но они не собираются сдаваться. «На данный момент мы собрали около 20% урожая, но продолжаем упорно трудиться. Времени в обрез, и мы не знаем, как изменится погода. Работаем над кормами, сено и зерно также в процессе сбора», — подчеркивает Ренат Ниязов, начальник Управления сельского хозяйства района. Обычно уборочная кампания завершается в конце октября, если погода благоприятствует. Однако, как отмечает Ренат, сроки сбора урожая могут значительно продлиться.