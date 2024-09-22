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На уборку Красноярска вышли почти 50 тысяч добровольцев

Около 49 тысяч красноярцев приняли участие в городском субботнике.

Источник: администрация Красноярска

В Красноярске 21 сентября на общегородской субботник вышли 48 929 добровольцев.

В мэрии рассказал, что многие горожане принимали участие в большой уборке дворов своих домов и любимых мест отдыха целыми семьями, включая малышей. Собранный на улицах мусор городские службы вывезут в течение недели.

Помимо очистки территории люди высаживали деревья. Например, озеленить новую транспортную развязку в Пашенном пришли жители Свердловского района, в том числе родственники бойцов СВО. В итоге вдоль проезжей части получилась длинная зеленая изгородь.