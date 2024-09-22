На уборку Красноярска вышли почти 50 тысяч добровольцев

В Красноярске 21 сентября на общегородской субботник вышли 48 929 добровольцев.
В мэрии рассказал, что многие горожане принимали участие в большой уборке дворов своих домов и любимых мест отдыха целыми семьями, включая малышей. Собранный на улицах мусор городские службы вывезут в течение недели.
Помимо очистки территории люди высаживали деревья. Например, озеленить новую транспортную развязку в Пашенном пришли жители Свердловского района, в том числе родственники бойцов СВО. В итоге вдоль проезжей части получилась длинная зеленая изгородь.