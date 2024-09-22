В Омской области обновился список популярных и редких имен для новорожденных

Единый государственный реестр актов гражданского состояния представил обновленный список самых популярных и необычных имен, которые омичи выбирают для своих новорожденных детей. По состоянию на 21 сентября, среди имен для девочек самыми распространенными являются София, Анна, Ева, Виктория и Варвара. У мальчиков лидируют имена Михаил, Артем, Александр, Тимофей и Максим.
Стоит отметить, что этот список отличается от общероссийского рейтинга: вместо Варвары в стране чаще выбирают имя Мария, а Тимофея заменяет Матвей.
Среди редких имен для девочек выделяются Клара, Сафият, Салима, Ранеля и Севура. У мальчиков встречаются такие уникальные имена, как Эрик, Макарий, Араз, Амирлан и Батырхан.