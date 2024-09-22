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Приметы на Поднесеньев день: что нельзя делать 22 сентября 2024 года

В воскресенье, 22 сентября, вспоминают Анну и Иоакима — родителей Богородицы.

В воскресенье, 22 сентября, вспоминают Анну и Иоакима — родителей Богородицы. В народном календаре дата получила название Анна и Аким или Поднесеньев день (Педнесенье).

Что можно делать 22 сентября:

  • предки верили, что в этот день в доме нужно развести новый огонь и сжечь в нем старые вещи, тем самым избавившись от болезней;
  • молодожены в этот день пекли пирог и угощали им гостей. Считалось, что если выпечку съедят полностью, то весь год у молодых будет удачными;

Что нельзя делать 22 сентября:

  • давать деньги взаймы, а также самим занимать их;
  • завидовать;
  • совершать дальние поездки;
  • делать крупные покупки. Считалось, что вещи долго не прослужат;

Народные приметы:

  • листопад активно идет — к морозной зиме;
  • комаров много — сильных холодов не будет.