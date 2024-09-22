Приметы на Поднесеньев день: что нельзя делать 22 сентября 2024 года

В воскресенье, 22 сентября, вспоминают Анну и Иоакима — родителей Богородицы. В народном календаре дата получила название Анна и Аким или Поднесеньев день (Педнесенье).
Что можно делать 22 сентября:
- предки верили, что в этот день в доме нужно развести новый огонь и сжечь в нем старые вещи, тем самым избавившись от болезней;
- молодожены в этот день пекли пирог и угощали им гостей. Считалось, что если выпечку съедят полностью, то весь год у молодых будет удачными;
Что нельзя делать 22 сентября:
- давать деньги взаймы, а также самим занимать их;
- завидовать;
- совершать дальние поездки;
- делать крупные покупки. Считалось, что вещи долго не прослужат;
Народные приметы:
- листопад активно идет — к морозной зиме;
- комаров много — сильных холодов не будет.