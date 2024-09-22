Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллею славы в память о погибших участниках спецоперации открыли в Ангарске

Открытие аллеи и стелы состоялось 21 сентября на 14-й улице кладбища «Березовая роща».

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске, на 14-й улице кладбища «Березовая роща» установили мемориал и благоустроили Аллею славы в память о погибших горожанах-участниках специальной военной операции. Ее открытие состоялось 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

— Этот скорбный мемориал как дань памяти нашим ребятам, которые стояли за страну, за нас с вами до конца. Они отдали свои жизни ради нашего мирного будущего. Уважение к памяти героев — наша святая обязанность, — говорится в сообщении.

Площадка вымощена плиткой, а в центре установлена памятная стела, на которой возвышается кованая птица-феникс. Автором композиции выступил Сергей Захаров.