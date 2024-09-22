В аэропорту Красноярска встретили первый двухэтажный «Боинг» водной аркой

22 сентября в аэропорту Красноярск торжественно встречали первый прилетевший двухэтажный авиалайнер Boeing 747−400 водной аркой. Ее образовали мощными струями воды из двух пожарных машин.
Напомним, двухпалубные широкофюзеляжные «Боинги», рассчитанные на 525 пассажиров, начали курсировать между Красноярском и Москвой. Первые рейсы они совершат 22, 29 и 30 сентября. Использование на них самых вместительных самолетов в парке российских авиакомпаний связано с повышенным спросом на билеты в этом направлении.
В пресс-службе аэропорта предупредили пассажиров, что регистрация на эти рейсы начинается за пять часов до вылета. А он запланирован из столицы на 01:05, а прилёт в Красноярск — на 09:35. Полет в обратном направлении начинается в 11:15.