В аэропорту Красноярска встретили первый двухэтажный «Боинг» водной аркой

В пресс-службе аэропорта предупредили пассажиров, что регистрация на эти рейсы начинается за пять часов до вылета. А он запланирован из столицы на 01:05, а прилёт в Красноярск — на 09:35. Полет в обратном направлении начинается в 11:15.