Игорь Кобзев с рабочей поездкой посетил Жигаловский район и встретился с его жителями

После Игорь Кобзев отправился в поселок Жигалово, где посетил строительную площадку школы на 520 мест, детского сада на 240 мест, двух 24-квартирных жилых домов. Также на местности возводятся модульная газовая котельная и канализационно-очистные сооружения. В разговоре с жителями губернатор обсудил вопросы, касающиеся энерго-и теплоснабжения, благоустройства, нехватки кадров в системе образования и здравоохранения.