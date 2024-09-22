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Игорь Кобзев с рабочей поездкой посетил Жигаловский район и встретился с его жителями

Губернатор Иркутской области посетил село Чикан и поселок Жигалово.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил с рабочей поездкой Жигаловский район. Там он ознакомился с ходом работ по строительству социальных объектов, а также встретился с жителями сел Чикан и Жигалово. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Проблемы, которые волнуют жителей Чикана: ремонт дорог, строительство моста, соцобъектов, электроснабжение, медицина и нехватка кадров. Вместе с представителями профильных министерств проработали возможные пути решения, — рассказал Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

В Чикане глава региона посетил несколько объектов. 3 года назад в местной школе отремонтировали столовую, сейчас готовится проектно-сметная документация на капремонт здания. Посетил ФАП, открытый в 2022 году. Также губернатор поучаствовал в совместной высадке сирени возле храма святого Иннокентия, епископа Иркутского.

После Игорь Кобзев отправился в поселок Жигалово, где посетил строительную площадку школы на 520 мест, детского сада на 240 мест, двух 24-квартирных жилых домов. Также на местности возводятся модульная газовая котельная и канализационно-очистные сооружения. В разговоре с жителями губернатор обсудил вопросы, касающиеся энерго-и теплоснабжения, благоустройства, нехватки кадров в системе образования и здравоохранения.