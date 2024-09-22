Опубликован обновленный график выхода на пенсию в Новосибирске

Также предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с длительным трудовым стажем: мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.