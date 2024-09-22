Хабаровск встретил «Поезд Победы»

Как отметили в комитете, в краевой центр «Поезд Победы» прибыл из Комсомольска-на-Амуре, где находился с 18 по 20 сентября. За время стоянки в городе Юности его посетило около 3 тысяч человек — школьные классы, студенты средних и высших учебных заведений, активисты молодежных движений, семьи с детьми и люди старшего поколения, В Хабаровске Поезд Победы будет находиться 21 и 22 сентября.