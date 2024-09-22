Хабаровск встретил «Поезд Победы»

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» (0+) прибыл в Хабаровск. В первый день с экспозициями поезда ознакомились более 1 тыс человек, сообщили в комитете по делам молодёжи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны прибыла в Хабаровск. В первый день её посетили 1048 человек, — рассказали в комитете.
Как отметили в комитете, в краевой центр «Поезд Победы» прибыл из Комсомольска-на-Амуре, где находился с 18 по 20 сентября. За время стоянки в городе Юности его посетило около 3 тысяч человек — школьные классы, студенты средних и высших учебных заведений, активисты молодежных движений, семьи с детьми и люди старшего поколения, В Хабаровске Поезд Победы будет находиться 21 и 22 сентября.
Гости музея в Комсомольске и Хабаровске осмотрели 10 тематических вагонов, где представлены более 150 скульптур героев, панорамы боев в виртуальной реальности, кадры киносъемки исторических реконструкций, модели военной техники в трехмерной компьютерной графике. Для эффекта полного погружения в события военных лет используются более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.
— Каждый из десяти вагонов поезда — это не просто история войны, которую пережил советский народ, но и конкретных людей, запечатленных в этой экспозиции.
Посещение поезда бесплатное. Экскурсии организуют небольшими группами. Осмотр выставки занимает около 40 минут.