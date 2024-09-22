Жители Иркутской области выбрали лучших участковых

Всего в первом этапе приняли участие 18 участковых уполномоченных полиции из городов и поселков Иркутской области. За них проголосовали свыше пяти тысяч человек. Победители первого тура примут участие во втором этапе голосования. Он пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте ведомства.