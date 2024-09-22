Жители Иркутской области выбрали лучших участковых

В Иркутской области завершился первый этап ежегодного конкурса «Народный участковый». По результатам открытого онлайн-голосования, которое проходило с 11 по 20 сентября, были определены три победителя первого тура. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
— В этом году лидерами стали полицейские из Нижнеудинского, Братского и Эхирит-Булагатского районов. Наиболее число голосов набрали: Сергей Липай (Отдел МВД России по Нижнеудинскому району) — 3135 голосов; Александр Кучерявый (Отдел полиции № 3 МУ МВД России «Братское») — 1904 голоса; Владислав Хадеев (Межмуниципальный отдел МВД России «Эхирит-Булагатский») — 683 голоса, — рассказали в ведомстве.
Всего в первом этапе приняли участие 18 участковых уполномоченных полиции из городов и поселков Иркутской области. За них проголосовали свыше пяти тысяч человек. Победители первого тура примут участие во втором этапе голосования. Он пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте ведомства.