В Омске реализовали новые местные инициативы

Новая группа проектированных объектов была завершена. Она охватывает более трети муниципальных образований. В деревнях теперь есть благоустроенные мемориалы и спортивные площадки для детей. «Мы реализовали новые идеи, предложенные жителями, через социальный проект “Решают люди”. В Калачинском районе мы привели в порядок территорию около школ. В селе Шипуново Крутинского района установили детскую игровую площадку. В Называевском районе в селе Путь Социализма появилась хоккейная площадка. В Нововаршавском районе отремонтировали тротуары на улицах Пролетарская и Кооперативная. В селе Чистово Оконешниковского района установили мемориальные плиты в честь участников Великой Отечественной войны», — сообщил Виталий Хоценко. В Омском районе в селе Розовка открылся спортивный комплекс. В Русско-Полянском районе завершили три новых проекта. В селе Добровольск благоустроили пешеходную зону. В Русской Поляне установили детский спортивный комплекс «Непоседы», а в Хлебодаровке создали спортивную площадку. В селе Щербаки Саргатского района появилась хоккейная площадка. В поселке Новоуральский Таврического района обустроили площадку для тренировок. В поселке Октябрьский Тюкалинского района появился новый стадион. В деревне Славянка Шербакульского района благоустроили спортивную площадку.