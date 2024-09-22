В Омске юный роллер-лидер удивил зрителей в шоу «Чудо»

«В день съемок я был очень взволнован. Вокруг много людей — гримеры, костюмеры, камеры и звуки. Но когда я встретил замечательного ведущего Арсения Попова, мои переживания немного утихли. Всё, что происходило потом, было невероятно! Я ощущал себя героем на огромной сцене среди света и аплодисментов,» — поделился своими впечатлениями Михаил.