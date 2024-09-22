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Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю сентября в Башкирии

В республике ожидается прохладная погода не выше 15 градусов тепла днем и заморозки по ночам.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +16°

Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю сентября в Башкирии. В республике ожидается прохладная погода не выше 15 градусов тепла днем и заморозки по ночам.

По данным синоптиков Башгдиромета, на территорию РБ пришел арктический циклон, который создаст условия, при которых температура воздуха будет на 2 градуса ниже климатической нормы. При этом не обойдется и без осадков.

Так, 22 сентября местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха +11,+16°, по югу до +21°.

23 сентября осадки ожидаются ночью, днем будет относительно сухо. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем +9,+14°.

24 сентября пройдет без осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5, местами до +5°, днем +9,+14°.