Большинство родителей Уфы помогают школьникам делать домашнюю работу

Трое из 100 родителей Уфы, чьи дети являются студентами вузов, регулярно пишут за них курсовые и делают домашнюю работу. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие родители школьников и студентов из башкирской столицы.
По данным опроса, с домашней работой своим школьникам помогают 88 процентов родителей. Часто это делает каждый третий (33 процента), время от времени — 55 процентов.
Чаще постоянно помогают с уроками ученикам начальной школы. 57 процентов родителей считают, что сейчас учебники составлены так, что школьник не способен понять, что от него требуется. 26 процентов родителей учеников средней школы регулярно делают с ними уроки, старшеклассникам — четыре процента.
Четверо из 100 родителей студентов колледжа регулярно вынуждены помогать своим детям с выполнением «домашки», вузам — три процента.