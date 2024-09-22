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Большинство родителей Уфы помогают школьникам делать домашнюю работу

Трое из 100 родителей Уфы, чьи дети являются студентами вузов, регулярно пишут за них курсовые и делают домашнюю работу.

Трое из 100 родителей Уфы, чьи дети являются студентами вузов, регулярно пишут за них курсовые и делают домашнюю работу. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие родители школьников и студентов из башкирской столицы.

По данным опроса, с домашней работой своим школьникам помогают 88 процентов родителей. Часто это делает каждый третий (33 процента), время от времени — 55 процентов.

Чаще постоянно помогают с уроками ученикам начальной школы. 57 процентов родителей считают, что сейчас учебники составлены так, что школьник не способен понять, что от него требуется. 26 процентов родителей учеников средней школы регулярно делают с ними уроки, старшеклассникам — четыре процента.

Четверо из 100 родителей студентов колледжа регулярно вынуждены помогать своим детям с выполнением «домашки», вузам — три процента.

образование