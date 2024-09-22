Большинство родителей Уфы помогают школьникам делать домашнюю работу

Чаще постоянно помогают с уроками ученикам начальной школы. 57 процентов родителей считают, что сейчас учебники составлены так, что школьник не способен понять, что от него требуется. 26 процентов родителей учеников средней школы регулярно делают с ними уроки, старшеклассникам — четыре процента.