В Омской области в Чукреевке выставлен на продажу просторный дом

Продавец утверждает, что новый хозяин сможет мгновенно заехать и начать жить здесь после завершения сделки. Первый этаж включает в себя кухню-гостиную и спа-зону с сауной и душевой. На втором этаже находятся три отдельные спальни, гардеробная, санузел и лаундж-зона.