В Омской области в Чукреевке выставлен на продажу просторный дом

На платформе бесплатных объявлений появилась информация о продаже уютного дома площадью 145 квадратных метров, расположенного в коттеджном поселке Чукреевка. Его стоимость составляет 23,9 миллиона рублей.
Продавец утверждает, что новый хозяин сможет мгновенно заехать и начать жить здесь после завершения сделки. Первый этаж включает в себя кухню-гостиную и спа-зону с сауной и душевой. На втором этаже находятся три отдельные спальни, гардеробная, санузел и лаундж-зона.
«Земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Участок и прилегающая территория находятся в хорошем состоянии и ухожены. Есть простор для садоводства и ландшафтного дизайна. Подъезд к участку осуществляется по асфальтированной дороге. Придомовая территория оформлена тротуарной плиткой. Для отдыха предусмотрена уютная беседка и вместительный гараж», — делится информацией продавец.