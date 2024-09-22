Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии на фестиваль «Молочная страна»

Радий Хабиров пригласил жителей республики на фестиваль «Молочная страна». По славам руководителя региона, на фестивале интересно, несмотря на плохую погоду.
Традиционный фестиваль сентября, в этом году проходит в парке «Кашкадан». 21 и 22 сентября гостей ожидают стенды и лавки порядка 40 республиканских производителей молока и молочной продукции. Будут работать привычные для посетителей фермерский рынок, сырная лавка, гастрономическая зона. Посетители смогут погладить бурёнок и коз, развлечься в интерактивных зонах, послушать концертную программу.
«Никто не станет спорить, что Башкортостан — настоящая молочная страна. В 2023 году у нас произвели 784 тыс. тонн молока, за 8 месяцев 2024 года — уже 544 тыс. тонн. Хорошо развита переработка — в этой сфере задействованы 50 предприятий. В “Молочной стране” участвуют наши молзаводы, фермеры, производители сыра, других продуктов. В этом году в программу фестиваля добавили медовую ярмарку», — рассказал Хабиров.
Глава региона пригласил жителей Уфы и других районов стать активными участниками фестиваля, поучаствовать в семейных мастер-классах, интерактивных площадках и других развлечениях, приобрести молочную и медовую продукцию по ценам от производителей.