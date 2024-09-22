Предприятие оштрафовали на 300 тыс. рублей за запуск квадрокоптера в Слюдянском районе

— Установлено, что в июне 2024 года работник МУП «Бюро технической инвентаризации г. Иркутска» осуществил два запуска беспилотного летательного аппарата на территории рабочего поселка Култук Слюдянского района Иркутской области. Однако он не уведомил об этом органы управления полетами, — говорится в сообщении.