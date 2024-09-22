Предприятие оштрафовали на 300 тыс. рублей за запуск квадрокоптера в Слюдянском районе

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла к ответственности владельца квадрокоптера за нарушение правил использования воздушного пространства в Слюдянском районе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Установлено, что в июне 2024 года работник МУП «Бюро технической инвентаризации г. Иркутска» осуществил два запуска беспилотного летательного аппарата на территории рабочего поселка Култук Слюдянского района Иркутской области. Однако он не уведомил об этом органы управления полетами, — говорится в сообщении.
Предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства» и оштрафовали на 300 тысяч рублей.