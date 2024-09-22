В Омске стартовало масштабное образовательное турне по России

Мероприятие стало отличной платформой для обмена знаниями и опытом, а также местом для неформального общения экспертов региона. Среди гостей присутствовали представители руководства региона, директора местных колледжей и специалисты из крупных компаний, таких как «Газпромнефть-снабжение» и ГК «Титан».