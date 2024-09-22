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В Омске стартовало масштабное образовательное турне по России

Первая конференция собрала представителей образовательных учреждений и организаций.

Источник: Комсомольская правда

20 сентября компания «Джалинга» совместно с Ассоциацией «ИТ-Кластер Сибири» организовала в Омске первую открытую конференцию, которая положила начало широкомасштабному образовательному турне по России.

Мероприятие привлекло внимание множества организаций и образовательных учреждений, таких как Союз «Омское Региональное объединение работодателей», ОмГУПС, ОмГТУ, СибАДИ, Омский государственный педагогический университет и другие, включая министерства образования и цифрового развития Омской области. Конференция прошла в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского, который отмечает 50-летний юбилей.

Тематика мероприятия была посвящена инновационным технологиям и современным методам образования. Среди выступающих были: — Сергей Петрович Барановский, начальник управления информационных технологий ОмГУ.

— Алексей Игоревич Давыдов, начальник отдела дистанционного обучения ОмГУПС.

— Светлана Алексеевна Барашкова, начальник управления контроля качества образования ОмГМУ.

— Анна Валерьевна Митрохина, заместитель руководителя ЦОПП Омской области.

— Ангелина Райх, аккаунт-директор компании Джалинга.

На конференции была представлена уникальная умная видеостудия, которая позволила участникам протестировать различные функции. Специалисты компании «Джалинга» предоставляли консультации и помощь в создании видеоконтента.

Мероприятие стало отличной платформой для обмена знаниями и опытом, а также местом для неформального общения экспертов региона. Среди гостей присутствовали представители руководства региона, директора местных колледжей и специалисты из крупных компаний, таких как «Газпромнефть-снабжение» и ГК «Титан».