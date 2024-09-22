В Омске стартовало масштабное образовательное турне по России

20 сентября компания «Джалинга» совместно с Ассоциацией «ИТ-Кластер Сибири» организовала в Омске первую открытую конференцию, которая положила начало широкомасштабному образовательному турне по России.
Мероприятие привлекло внимание множества организаций и образовательных учреждений, таких как Союз «Омское Региональное объединение работодателей», ОмГУПС, ОмГТУ, СибАДИ, Омский государственный педагогический университет и другие, включая министерства образования и цифрового развития Омской области. Конференция прошла в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского, который отмечает 50-летний юбилей.
Тематика мероприятия была посвящена инновационным технологиям и современным методам образования. Среди выступающих были: — Сергей Петрович Барановский, начальник управления информационных технологий ОмГУ.
— Алексей Игоревич Давыдов, начальник отдела дистанционного обучения ОмГУПС.
— Светлана Алексеевна Барашкова, начальник управления контроля качества образования ОмГМУ.
— Анна Валерьевна Митрохина, заместитель руководителя ЦОПП Омской области.
— Ангелина Райх, аккаунт-директор компании Джалинга.
На конференции была представлена уникальная умная видеостудия, которая позволила участникам протестировать различные функции. Специалисты компании «Джалинга» предоставляли консультации и помощь в создании видеоконтента.
Мероприятие стало отличной платформой для обмена знаниями и опытом, а также местом для неформального общения экспертов региона. Среди гостей присутствовали представители руководства региона, директора местных колледжей и специалисты из крупных компаний, таких как «Газпромнефть-снабжение» и ГК «Титан».