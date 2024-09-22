Ночной Волгоград сняли из космоса с борта МКС

На кадр космонавта попал город, который растянулся вдоль реки. Фотография сделана ночью, что придало ей эффектности.
При этом снимок Сергей Рязанский сопроводил фактами, которые служили подсказками. Так, он отметил, что это один из самых протяженных городов России. Кроме того, здесь установлен 57-метровый памятник Ленину, включенный в книгу рекордов.
Также космонавт отметил, что в этом городе находится крупнейший в Европе речной вокзал и проложен уникальный аналог метро — подземный скоростной трамвай.
По этим подсказкам нетрудно догадаться, что на фотографию попал город-герой Волгоград.
«Достаточно первого пункта, — отметил один из комментаторов. — Столь длинных городов на всю Россию три. Но для Москвы и Сочи многое в кадре не сходится. Остается Волгоград».
А некоторые пользователи отметили, что уже неоднократно бывали в Волгограде.
«Мои родители из Царицына — Сталинграда — Волгограда, — сообщил еще один подписчик. — Когда приезжаю в него, обязательно иду на Мамаев курган — самое святое в нем место».