Актеры «Грачей» поделились подробностями о съемках сериала

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Съемки стартовали в одном из дачных поселков Московской области, где не пришлось создавать декорации, ведь там уже существует антураж, соответствующий послевоенной эпохе, например, один из домов, в котором по сюжету живет отрицательный персонаж, немецкий шпион, выдающий себя за гражданина СССР, чью роль играет актер Алексей Макаров.
«Любой актер мечтает выйти из устоявшегося амплуа. Поэтому меня это не пугает. Негодяй, так негодяй. По-моему, это будет еще интересней», — поделился Макаров.
Артист указал, что каждое действие его героя выверено, как ход в шахматной партии. Немецкий шпион сильный и хитрый, в годы войны он был заместителем начальника детского концлагеря «Грачи». Изначально на роль этого персонажа пробовался актер Артем Ткаченко, но создатели сериала пошли на эксперимент, и дали Ткаченко непривычную роль — он сыграет капитана милиции, который работает над расследованием цепочки жестоких убийств в Ленинграде и постепенно выходит на след немецкого шпиона. Ткаченко рассказал, что работает над сменой амплуа.
Всего в сериале 146 героев, которые появятся более чем в 150 локациях. В «Грачах» сыграют и такие широко известные актеры, как Алексей Серебряков, Дарья Балабанова и Евгения Дмитриева. В процесс съемок вовлечены исторические консультанты, которые следят за точностью изображения эпохи.
«У нас есть департамент, который отвечает за историческую достоверность. В деталях, в общем-то, и проявляется качество фильма. Во всяких пепельницах, сигаретках, часах. Так что будет историческая достоверность. Не сомневайтесь», — отметил режиссер сериала Илья Максимов.
Кроме того, в картине снимут раритетные модели военной техники, которые всё еще остаются на ходу.
Сериал будет очень динамичным, со множеством спецэффектов и сложных элементов, поэтому актеры должны быть в хорошей физической форме. Генпродюсер «Грачей» Ольга Погодина указала, что Макарову пришлось сбросить вес для роли, а Ткаченко ждет множество трюков. В съемках будут заняты и каскадеры, которые заменят актеров в наиболее опасные моменты. Каскадер Станислав Киселевский поделился, что работа над сериалом приносит ему настоящую радость.
Съемки сериала стартовали 19 сентября. Над ними работает кинокомпания «Пиманов и партнеры». Кроме Санкт-Петербурга, работа над «Грачами» пройдет в Выборге, Новой Ладоге и на Ладожском озере. Телевизионная премьера проекта пройдет на телеканале РЕН ТВ.