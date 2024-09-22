Актеры «Грачей» поделились подробностями о съемках сериала

Артист указал, что каждое действие его героя выверено, как ход в шахматной партии. Немецкий шпион сильный и хитрый, в годы войны он был заместителем начальника детского концлагеря «Грачи». Изначально на роль этого персонажа пробовался актер Артем Ткаченко, но создатели сериала пошли на эксперимент, и дали Ткаченко непривычную роль — он сыграет капитана милиции, который работает над расследованием цепочки жестоких убийств в Ленинграде и постепенно выходит на след немецкого шпиона. Ткаченко рассказал, что работает над сменой амплуа.