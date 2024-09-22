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В Омске в Кировском округе прошел фестиваль казачьей молодежи

Участники проверили свои физические силы в различных конкурсах.

Источник: Комсомольская правда

Около 100 представителей казачьей молодежи и учащихся школ Кировского округа собрались, чтобы продемонстрировать свои спортивные способности.

Перед началом мероприятий участникам была предложена традиционная разминка. В открытии фестиваля прозвучали гимн России и гимн Сибирского казачьего войска.

Фестиваль включал в себя ряд нормативов, которые участники должны были выполнить. В программу соревнований входили: плавание на 50 метров, челночный бег на 3×10 метров, сгибания и разгибания рук из упора лежа, подтягивания на высокой или низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места, наклоны вперед с гимнастической скамьи и бег на 30 метров.