В Омске в Кировском округе прошел фестиваль казачьей молодежи

Фестиваль включал в себя ряд нормативов, которые участники должны были выполнить. В программу соревнований входили: плавание на 50 метров, челночный бег на 3×10 метров, сгибания и разгибания рук из упора лежа, подтягивания на высокой или низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места, наклоны вперед с гимнастической скамьи и бег на 30 метров.