До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без учета интересов России невозможно урегулировать кризис на Украине. Она посетовала, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.