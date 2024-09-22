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Глава МИД Польши рассказал, от чего зависит успех Украины на фронте

Успех Украины на поле боя будет зависеть от «смелости» администрации президента США Джо Байдена в поддержке Киева. Об этом в беседе с агентством Bloomberg заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Источник: РИА "Новости"

«(Успех ВСУ зависит от того. — прим. ред.), проявит ли администрация Байдена больше смелости», — подчеркнул он.

По словам Сикорского, страны Запада стремятся к «стратегии победы» в украинском конфликте, которая состоит в необходимости передать Киеву больше оружия и больше финансов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без учета интересов России невозможно урегулировать кризис на Украине. Она посетовала, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.

Захарова Мария