На 38-м году жизни скончался управделами Минземимущества РТ Ильназ Валеев

По некоторым данным, Ильназ Валеев утонул с перевернувшейся у пирса лодки на Волге в Казани. Напомним, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция». В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул. По предварительным данным, лодкой управлял нетрезвый водитель.