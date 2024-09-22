41% жителей Челябинска пойдут на работу с симптомами гриппа

Трудоголиками оказались инженеры и руководители всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто готов трудиться с симптомами ОРВИ и гриппа, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.