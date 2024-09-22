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41% жителей Челябинска пойдут на работу с симптомами гриппа

SuperJob: 4 из 10 жителей Челябинска пойдут на работу с симптомами ОРВИ и гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Пойти на работу с симптомами ОРВИ и гриппа готовы 41% жителей Челябинска. Подобным образом поступит каждый второй сотрудник в возрасте до 44 лет, тогда как среди тех, кто старше, таких только 34%. Соответствующие выводы в ходе опроса челябинцев сделали аналитики сервиса SuperJob.

— Мужчины чаще женщин будут игнорировать болезнь (45% против 37% соответственно), — отмечают аналитики.

Трудоголиками оказались инженеры и руководители всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто готов трудиться с симптомами ОРВИ и гриппа, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Самыми трудолюбивыми оказались сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 10% возьмут больничный.

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