41% жителей Челябинска пойдут на работу с симптомами гриппа

Пойти на работу с симптомами ОРВИ и гриппа готовы 41% жителей Челябинска. Подобным образом поступит каждый второй сотрудник в возрасте до 44 лет, тогда как среди тех, кто старше, таких только 34%. Соответствующие выводы в ходе опроса челябинцев сделали аналитики сервиса SuperJob.
— Мужчины чаще женщин будут игнорировать болезнь (45% против 37% соответственно), — отмечают аналитики.
Трудоголиками оказались инженеры и руководители всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто готов трудиться с симптомами ОРВИ и гриппа, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.
Самыми трудолюбивыми оказались сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 10% возьмут больничный.