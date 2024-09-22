В Пермском крае самый холодный день месяца наступит 23 сентября

«Днем заток холода будет сопровождаться северо-западным ветром с порывами до 15 м/с. Циклон с центром в районе Воркуты будет находиться в стадии максимального развития. Ожидаются кратковременные ливневые осадки в виде дождя и снежной крупы, которые будут сменяться прояснениями», — дополнили информацию пермские синоптики.