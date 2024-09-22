В Пермском крае самый холодный день месяца наступит 23 сентября

Ночью на территорию Пермского края зашла холодная арктическая воздушная масса с Баренцева моря. На юге и востоке Прикамья, а также в Перми прошли дожди. Самый холодный день месяца в регионе наступит 23 сентября, ожидается температура воздуха ниже нуля градусов.
По информации ГИС-центра Пермского университета, в Перми выпало 10 мм осадков, в Лысьве и Губахе — по 9 мм. Похолодание на севере Прикамья оказалось сильнее ожидаемого. Утом в Красновишерске и Ныробе температура воздуха понизилась до +1…+3 градусов.
«Днем заток холода будет сопровождаться северо-западным ветром с порывами до 15 м/с. Циклон с центром в районе Воркуты будет находиться в стадии максимального развития. Ожидаются кратковременные ливневые осадки в виде дождя и снежной крупы, которые будут сменяться прояснениями», — дополнили информацию пермские синоптики.
Температура воздуха в Пермском крае составит +6…+11 градусов, в Перми — до +8…+10 градусов.
Синоптики из ГИС-цента предупреждают, самый холодный день сентября в Пермском крае придется на понедельник, 23 сентября. Холоднее всего будет на севере Прикамья, из-за плотной облачности днем будет не выше +5…+6 градусов.
На юге Пермского края вероятны прояснения. Больше всего повезет жителям Чайковского и Чернушки, где днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ночью возможны заморозки до 0…-1 градуса.