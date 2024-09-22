На трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» ограничат движение

С 23 сентября на участке трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с 13-го по 46-й километры ограничат движение из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Уралуправтодор.
На этом участке с понедельника введут реверсивное движение. Рабочие будут менять асфальт, чтобы ликвидировать колейность и восстановить сцепление и ровность покрытия.
Специалисты Уралуправтодора просят сообщать о внештатных ситуациях на трассах Свердловской области по бесплатному телефону 8 800 200 63 06.
Отметим, что ремонт дорог продолжается и в Екатеринбурге — рабочие ремонтируют улицу Малышева от Хохрякова до 8 Марта.