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На трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» ограничат движение

Здесь будут менять дорожное покрытие.

Источник: Комсомольская правда

С 23 сентября на участке трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с 13-го по 46-й километры ограничат движение из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Уралуправтодор.

На этом участке с понедельника введут реверсивное движение. Рабочие будут менять асфальт, чтобы ликвидировать колейность и восстановить сцепление и ровность покрытия.

Специалисты Уралуправтодора просят сообщать о внештатных ситуациях на трассах Свердловской области по бесплатному телефону 8 800 200 63 06.

Отметим, что ремонт дорог продолжается и в Екатеринбурге — рабочие ремонтируют улицу Малышева от Хохрякова до 8 Марта.