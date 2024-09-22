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Омичка представляет Омскую область на конкурсе «Учитель года»

Она является победительницей областного этапа.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове открыт заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», который в этом году отмечает свое 35-летие. Конкурс проводится ежегодно с 1992 года и ни разу не прерывался. Омскую область на данном конкурсе представляет Татьяна Панченко, учитель начальных классов омской гимназии № 9, ставшая победительницей регионального этапа.

«Я рада, что педагоги нашего региона участвуют в конкурсах профмастерства. Это важный шаг в нашем профессиональном росте», — отметила она. Первый тур финала включает два испытания: до 29 сентября участники проведут открытые уроки и примут участие в педагогическом интервью. Из 89 финалистов выберут 20 лауреатов, которые продолжат борьбу за звание лучшего во втором туре в Подмосковье. Имя абсолютного победителя будет объявлено 5 октября в Москве.