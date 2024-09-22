Четыре нелегальных пункта приема лома закрыли в Челябинске

В Челябинске полицейские выявили и пресекли нелегальную деятельность четырех пунктов приема металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Деятельность этих точек нарушала Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов.
Сотрудников незаконных предприятий привлекут к административной ответственности по статьям КоАП РФ: «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» и «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».
Штраф по данным санкциям от 1 500 до 8 000 рублей для физических лиц, от 3 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией лома и отходов черных металлов.