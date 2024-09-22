Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре нелегальных пункта приема лома закрыли в Челябинске

Проверки нелегальных предприятий проводят сотрудники полиции.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские выявили и пресекли нелегальную деятельность четырех пунктов приема металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Деятельность этих точек нарушала Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов.

Сотрудников незаконных предприятий привлекут к административной ответственности по статьям КоАП РФ: «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» и «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».

Штраф по данным санкциям от 1 500 до 8 000 рублей для физических лиц, от 3 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией лома и отходов черных металлов.