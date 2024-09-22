Количество автомобилей в сутки на дорогах Москвы уменьшилось по сравнению с 2023 годом

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы ежедневно работаем над тем, чтобы все больше жителей столицы пересаживались с личных автомобилей на городской транспорт. Для этого постоянно повышаем комфорт поездок, запускаем новые маршруты, закупаем современные электробусы, поезда и трамваи и развиваем сервисы аренды. Сейчас в Москве и области зарегистрировано 8,71 млн автомобилей. При этом на дороги выезжает в среднем на 60 тыс. машин в сутки меньше, чем годом ранее. Это говорит о том, что все чаще хозяева личных машин делают выбор в пользу городского транспорта или автомобилей каршеринга», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.