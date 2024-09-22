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Количество автомобилей в сутки на дорогах Москвы уменьшилось по сравнению с 2023 годом

Количество автомобилей в сутки на дорогах Москвы уменьшилось в среднем на 60 тыс. машин по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы ежедневно работаем над тем, чтобы все больше жителей столицы пересаживались с личных автомобилей на городской транспорт. Для этого постоянно повышаем комфорт поездок, запускаем новые маршруты, закупаем современные электробусы, поезда и трамваи и развиваем сервисы аренды. Сейчас в Москве и области зарегистрировано 8,71 млн автомобилей. При этом на дороги выезжает в среднем на 60 тыс. машин в сутки меньше, чем годом ранее. Это говорит о том, что все чаще хозяева личных машин делают выбор в пользу городского транспорта или автомобилей каршеринга», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что сегодня в Москве 70% поездок совершаются на городском транспорте — это один из лучших результатов в мире. В Шанхае, например, этот показатель — около 55%, в Пекине — более 50%. В Нью-Йорке почти 55% рабочих поездок совершается на личном транспорте. За последние семь лет удалось снизить число машин в городе в среднем на 240 тыс. в сутки, хотя количество автовладельцев, наоборот, увеличилось. Сокращение количества поездок на личном автомобиле: помогает избежать заторов на дорогах; снижает количество вредных выбросов в атмосферу.