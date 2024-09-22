«Больше не смогу без тебя жить»: Как 77-летний ростовчанин не верил в чувства, а встретил любовь

— Карл сильно скучал и решил встречать меня в аэропорту. Но рейс отменили из-за непогоды. Он сутки провел в аэропорту, ожидая меня. Я же приехала в Ростов на поезде. И вот мы встретились после недолгой разлуки. Увидела, что мой друг вдруг сильно изменился — меньше шутит, меньше говорит. Решила, что что-то случилось, — вспоминает Татьяна.