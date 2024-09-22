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«Больше не смогу без тебя жить»: Как 77-летний ростовчанин не верил в чувства, а встретил любовь

Как ростовчане прожили без ссор 53 года и научились верить числам.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Северном живет удивительная пара — 77-летний Карл Михайлович и Татьяна Васильевна Кулицкие. Они отметили 53-летие совместной жизни. И признаются, что за эти годы ни разу не поругались.

Карл понял, что любит Татьяну, после недолгой разлуки. Фото: из семейного архива

КАК ЖЕ СИЛЬНО ОШИБАЛСЯ.

— Карл Михайлович мне никогда слова грубого не сказал. Даже «дурочка» не произносилось в нашем доме, — с гордостью говорит о своем избраннике Татьяна Васильевна.

Стройная блондинка никак не выглядит на свои 77 лет. А в молодости женщина запросто могла стать лицом советского модного глянца. Не удивительно, что именно она и покорила сердце мужчины, не верившего в любовь.

Дело в том, что когда мужчина был совсем маленьким, его родители разошлись. Воспитанием мальчика занималась, в основном, бабушка.

— Развод родителей он воспринял очень болезненно. Наверное, еще тогда, в далеком детстве Карл решил для себя, что в его жизни не будет места сильным чувствам, — рассказывает Татьяна Васильевна.

Как же сильно он тогда ошибался…

Муж и жена никогда не ссорились. Фото: из семейного архива

ПОЗВАЛ ЗАМУЖ ПОСЛЕ НОЧИ В АЭРОПОРТУ.

Татьяна и Карл познакомились на студенческой вечеринке. К слову, тогда светловолосый стройный юноша встречался с другой. Но в тот вечер пошел провожать домой именно Таню.

— Так и начали дружить. Надо сказать, что в тот период я тоже была студенткой. Училась в Ростове, а жила в Мордовии, — говорит женщина.

И вот на новогодние каникулы Таня улетела домой.

— Карл сильно скучал и решил встречать меня в аэропорту. Но рейс отменили из-за непогоды. Он сутки провел в аэропорту, ожидая меня. Я же приехала в Ростов на поезде. И вот мы встретились после недолгой разлуки. Увидела, что мой друг вдруг сильно изменился — меньше шутит, меньше говорит. Решила, что что-то случилось, — вспоминает Татьяна.

На вопрос: «В чем дело?», Карл ответил коротко:

— Я больше не смогу без тебя жить.

И тут же позвал замуж. Татьяна ответила согласием.

Муж и жена всегда были опорой друг для друга. Фото: из семейного архива

«17 — ОСОБАЯ ЦИФРА».

Свадьбу решили сыграть в августе. Но так вышло, что брак зарегистрировали 17 июля. А через 10 месяцев, 17 мая, родилась старшая дочь Елена.

— 17 — особая для нас цифра, в этом я убедилась потом неоднократно. Вторая дочь Вия появилась на свет спустя пять лет, 8 июля. Но вот что интересно: у меня была назначена другая дата родов. В итоге я переносила Вию на 17 дней, — рассказывает женщина.

После свадьбы молодая семья жила в домике на Нахичевани. Он достался Карлу от бабушки по наследству.

— Как-то я перебирала старые документы и наткнулась на свидетельство о браке. Оказывается, бабушка и дедушка мужа тоже поженились 17 числа, — вспоминает Татьяна.

Так что супруги уже не удивились, когда одна из повзрослевших дочерей вышла замуж тоже 17 числа.

Недавно муж и жена отдыхали в Анапе. Фото: из семейного архива

«МНЕ ВЫПАЛО ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ».

Супруги через жизнь прошли рука об руку.

— Мы не можем даже представить нас порознь, — говорят они.

Сегодня, как и полвека назад, Карл и Татьяна вместе путешествуют. К примеру, летом были в Анапе. Также вместе копают грядки и сажают все — от цветов до овощей — на своем дачном участке.

— Я считаю, что мне в жизни выпало огромное счастье. Со мной рядом — любимый, надежный и самый родной человек. Иногда подумаю, что было бы, не пойди он меня тогда, много лет назад, провожать, и становится не по себе. Благодарю Бога и судьбу за то, что мы с Карлом Михайловичем встретились, — Татьяна едва сдерживает эмоции.

Кстати, недавно супругов наградили почетным знаком губернатора «Во благо семьи и общества».

— Эта пара — достойный пример для подражания, — сказали в ЗАГСе Ворошиловского района Ростова.