Более 800 тысяч человек приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

«Также они повысили свою коммуникацию и командную работу, что очень ценно, когда команда работает как единый механизм. Однако мы столкнулись с трудностями, такими как нехватка времени из-за занятости. “Зарница 2.0”, как она есть сейчас, немного не наш формат в некоторых моментах. Поскольку мы пожарные кадеты, то наше направление связано со спасательными работами. Некоторые виды деятельности, например штурм, оператор БПЛА или военкор, немножко чужды нам. В то же время были доступны такие виды, как пожарная эстафета и выживание в экстремальных условиях, которые нам хорошо знакомы», — добавил Егор.