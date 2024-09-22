В ближайшие три дня на Кубани будет действовать штормовое предупреждение

Синоптики предупредили, что в течение суток 23 сентября, а также 24 и 25 сентября на Кубани ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Усилится ветер, его порывы могут достигать 20−23 м/с. В отдельных районах края ожидаются очень сильные ливни. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.