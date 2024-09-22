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В ближайшие три дня на Кубани будет действовать штормовое предупреждение

В Краснодарском крае ожидается значительное ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие трое суток, сообщается в Telegram-канале краевого Центра мониторинга и прогнозирования ЧС (ТЦМП ЧС).

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +16°
Источник: Коммерсантъ

Синоптики предупредили, что в течение суток 23 сентября, а также 24 и 25 сентября на Кубани ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Усилится ветер, его порывы могут достигать 20−23 м/с. В отдельных районах края ожидаются очень сильные ливни. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей Кубани просят быть осторожными. Гражданам рекомендуют внимательно следить за изменениями погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Крыму у берегов Саки, Ялты и пгт Симеиз погибли три человека. Всего с начала года на воде произошло 38 происшествий, погибли 29 человек, спасли 14.