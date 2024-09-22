Улица Галковского в Калининграде станет односторонней до середины декабря

«С 30 сентября до 14 декабря будет введено одностороннее движение по улице Михаила Галковского от улицы Генерал-полковника Людникова до улицы Подполковника Иванникова», — говорится в публикации. Ограничение вводят на время работ по устройству тротуара на улицах Людникова и Галковского.