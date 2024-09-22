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Улица Галковского в Калининграде станет односторонней до середины декабря

Изменения вводят с 30 сентября.

В Калининграде до середины декабря ограничат движение по улице Галковского. Подрядчик приступит к ремонту тротуара. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«С 30 сентября до 14 декабря будет введено одностороннее движение по улице Михаила Галковского от улицы Генерал-полковника Людникова до улицы Подполковника Иванникова», — говорится в публикации. Ограничение вводят на время работ по устройству тротуара на улицах Людникова и Галковского.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика — ООО «Калининград Спецстрой».

Ранее власти заключили контракт на ремонт тротуара на ремонт тротуара на улицах Людникова и Галковского. ООО «Калининград Спецстрой» выполнит работы за 23 миллиона рублей. Специалисты должны демонтировать старое покрытие, установить бортовые камни и обустроить новый тротуар.