В уфимском Нагаево до 10 ноября ограничат движение на ул. Советской

В уфимском Нагаево до 1 ноября ограничат движение на ул. Советской. 21 сентября начался ремонт дороги на участке от ул. Рощинской до ул. Солидарности.
Как рассказал глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, дорожное покрытие на дороге общей протяженностью 1,3 км было изрядно изношено. Подрядчики начали работу по фрезеровке старого полотна. Ремонтные работы должны быть выполнены к 10 ноября.
Ограничения для движения транспорта в связи с ремонтными работами на участке будут действовать с 23 сентября по 14 октября. Отмечается, что ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«Обновленное дорожное покрытие требует немалых сил, средств и вынужденных мер. Однако совсем скоро нас будет радовать конечный результат», — заявил Сергей Плотников.
Отметим, что из-за ремонта дороги для жителей поселка будет затруднен проезд к дому культуры, парку и детскому саду, а также здании администрации села. Будет закрыт проезд к 6 улицам Нагаево.