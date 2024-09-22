В СУ СК РФ поручили завести дело после ДТП с автобусом в Волгодонском районе

Глава СК РФ поручил возбудить дело после смертельной аварии с пассажирским автобусом в Волгодонском районе. Об этом сообщили в ведомстве 22 сентября.
В СМИ появилась информация о том, что рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на встречную полосу. После чего транспортные средства загорелись.
— По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие, — говорится в сообщении ведомства.
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.