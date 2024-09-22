«Принял удар на себя»: псу по кличке Донбасс, спасшему шестерых бойцов в зоне СВО ценой своей жизни, установили памятник

В военном городке Средний, что в Усольском районе Иркутской области появился необычный памятник. Это фигура собаки, которая сидит на гусенице взорванного танка. Монумент посвящен всем четвероногим героям специальной военной операции и Великой Отечественной войны. В том числе — овчарке Донбассу, которая ценой своей жизни спасла шестерых бойцов в зоне СВО летом прошлого года.
Прибился щенком к военным.
Эту историю КП-Иркутск рассказывал командир мотострелковой роты, боец СВО с позывным Костыль. Его координаты журналистам передали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области.
— С Донбассом мы познакомились в апреле 2023 года, когда нашу роту перебазировали ближе к переднему краю, в район города Кременная. Мы с товарищами прибыли на позицию, чтобы сменить военнослужащих, которые уезжали в отпуск, — рассказывал Костыль.
Там вместе с бойцами жил пес породы овчарка. Он еще щенком, полтора года назад прибился к ним. Парни прикормили малыша и дали ему кличку Донбасс. Военнослужащие не смогли взять его с собой на новое место дислокации, поэтому животное осталось с ротой Костыля.
— Выяснилось, что Донбасс такой грозный и опасный только с виду. Он очень подружился со всеми парнями, встречал и провожал нас на боевые задания, защищал от чужаков. За хорошую службу мы его награждали тушенкой. Пес сопровождал меня практически везде.
Вскоре Донбасс стал не просто хвостатым компаньоном, но и настоящим сослуживцем. Бойцы заметили, что собака отлично слышит свисты приближающихся снарядов и беспилотников.
— Он мог лежать на земле, играть, а в какой-то момент резко навострить слух и побежать в укрытие. Так мы понимали, что летит снаряд и бежали прятаться вслед за ним. — Слух Донбасса никогда не подводил нас. Благодаря этому он спасал нас десятки раз.
За два месяца овчарку полюбили абсолютно все военнослужащие. Многие хотели забрать Донбасса к себе домой. Но особая взаимосвязь у собаки была с Костылем. Боец планировал, что поедет с ним в отпуск домой.
Но, увы, этому не суждено было сбыться. Донбасс героически погиб, защищая бойцов.
Принял удар снаряда на себя.
Все произошло в ночь с 27 на 28 июня прошлого года. Парни тогда находились на переформировании, отдыхали в палаточном городке в Краснодоне.
— В 3:50 ночи прилетел вражеский беспилотник. Донбасс услышал его, начал лаять. Наверное, хотел выбежать на позицию и спрятаться в окопе, который был рядом с палаткой. В тот момент, когда он оказался снаружи, упал снаряд…
Донбасс принял весь удар на себя. Костыль узнал о том, что его любимый пес погиб, когда его и еще двоих раненых эвакуировали с места происшествия.
— Я должен был спать у края палатки. Но в ту ночь я устроился на месте, где спал один из наших ребят, он накануне уехал в отпуск. Мне в ту ночь действительно повезло. Как оказалось, от моего места после удара снаряда ничего не осталось.
Мужчины похоронили Донбасса со всеми почестями. Попрощаться со смелым псом пришли все военнослужащие. Костыль признавался, что все бойцы очень сожалели об утрате. Для многих он стал настоящим товарищем и другом.
Точная копия Донбасса.
В конце 2023 года Костыль стал героем телепередачи «Наши» на федеральном канале. Во время съемок продюсеры программы сделали сюрприз для мужчины — подарили трехмесячного щенка немецкой овчарки. Точную копию погибшего друга.
— Назвал его Доба. Сейчас ему уже второй год. Он живет у меня дома. Воспитывает его в основном жена, поскольку я также продолжаю службу на СВО, — рассказывает Костыль, — Доба занимается у кинолога. Супруга часто присылает мне фотографии и видео с ним. Очень умный!
Боец рассказывает, что Доба похож на своего предшественника только внешне. А вот характеры у собак абсолютно разные. Все-таки Донбасс вырос в суровых полевых условиях. Есть сходство лишь в том, что Доба любит приносить палки и кататься на автомобиле.
— У нас в доме живет еще один пес. И Доба очень сильно ревнует, если уделять ему внимание (смеется). Живут они оба на улице, у нас частный дом, большая территория. Им там комфортно. Доба настоящий любимец семьи.
В настоящий момент боец находится в госпитале, где проходит длительное лечение после полученного ранения. Но рассказывает, что, когда восстановится, не планирует забирать Добу с собой в зону спецоперации.
— Конечно, я часто вспоминаю Донбасса. Особенно, когда Доба так похож на него. Я очень ему благодарен. И не только я, но и все ребята. Они кстати часто приезжают ко мне домой, когда находятся в отпусках, чтобы познакомиться с новой собакой. Вспоминают Донбасса добрым словом и подмечают сходство между ними. Знаю, что в Усольском районе поставили памятник фронтовой собаке. Образ Донбаса там собирательный. Здорово, что осталась такая добрая память о нашем друге. В зоне СВО ребята больше собак не заводили. Говорят, что скорее всего, больше такого пса как Донбасс не будет. Живут только кошки, которые помогают избавляться от мышей.