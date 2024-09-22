В Омске ожидается похолодание: температура упадет до −3 градусов

В Омской области прогнозируется резкое похолодание, которое начнется в понедельник, 23 сентября, согласно данным Обь-Иртышского УГМС. В течение ближайших трех дней температура воздуха будет колебаться между +7 и +15 градусами. Ночные температуры существенно снизятся, достигнув отметки около −3…+4°. С 23 по 25 сентября в Омске ожидаются небольшие дожди, как в ночное, так и в дневное время. Также увеличится вероятность порывов ветра до 15−20 м/с. Стоит отметить, что с понедельника в Омске начинается отопительный сезон. Однако для того чтобы все жилые дома были подключены к отоплению, потребуется около трех недель, по информации специалистов.