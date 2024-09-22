Трое воронежцев получили звание «Почетный гражданин»

В 2024 году звания «Почетный гражданин Воронежа» удостоились трое горожан. Это заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" генерал-лейтенант Александр Нагалин, заместител начальника отдела по связям с общественностью управления финансово-бюджетными отношениями Воронежской области, Герой Российской Федерации Юрий Анохин и главный врач областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.