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Трое воронежцев получили звание «Почетный гражданин»

Награды им вручили в День города.

Источник: мэрия Воронежа

В 2024 году звания «Почетный гражданин Воронежа» удостоились трое горожан. Это заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" генерал-лейтенант Александр Нагалин, заместител начальника отдела по связям с общественностью управления финансово-бюджетными отношениями Воронежской области, Герой Российской Федерации Юрий Анохин и главный врач областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.

Почетные знаки и удостоверения им вручили врио губернатора Сергей Трухачев и мэр Сергей Петрин во время торжественной церемонии открытия Дня города 21 сентября.