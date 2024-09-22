В Омске открыты центры здоровья для обследования пациентов старше 18 лет

Как сообщает областной минздрав, в омских центрах здоровья теперь доступны услуги компьютерной диагностики для пациентов от 18 лет. С их помощью можно оценить физическое и психологическое состояние человека, а также выявить, как функционируют сердечно-сосудистая и дыхательная системы. У курильщиков будет установлен уровень интоксикации, а анализ крови по 85 показателям поможет определить предрасположенность к онкологическим заболеваниям. По окончании обследования врач предоставляет пациенту медицинское заключение и индивидуальный план для ведения здорового образа жизни. В случае выявления факторов риска пациентам могут быть даны направления к специалистам узкого профиля. Отметим, что все методы диагностики являются неинвазивными. Центр здоровья МСЧ № 4 расположен по адресу: Воровского 62/1, 1 этаж поликлиники. Для записи на прием понадобятся паспорт, медицинский полис и СНИЛС.