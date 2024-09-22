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В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле» прошла в Никольском соборе Красногорска спустя полгода после трагедии, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Life.ru

На поминальной службе в храме собралось несколько десятков верующих.

«Полгода прошло с того момента, когда произошла трагедия в “Крокусе”. Трагедия не могла не отозваться в сердцах всех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен», — сказал священник Евгений Савин, обращаясь к собравшимся на поминальную службу.

Он отметил, что люди любят размышлять, почему происходят страшные события. «Ответ в Священном Писании давно был сказан. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. По причине уменьшения любви увеличивается беззаконие», — сказал священник.

«Будем пребывать в любви. Дай Бог каждому из нас милости, трезвости, крепости и молитвы. Молитвы за ближних своих и за тех, кого уже с нами нет», — заключил священник.

религии