В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

На поминальной службе в храме собралось несколько десятков верующих.
«Полгода прошло с того момента, когда произошла трагедия в “Крокусе”. Трагедия не могла не отозваться в сердцах всех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен», — сказал священник Евгений Савин, обращаясь к собравшимся на поминальную службу.
Он отметил, что люди любят размышлять, почему происходят страшные события. «Ответ в Священном Писании давно был сказан. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. По причине уменьшения любви увеличивается беззаконие», — сказал священник.
«Будем пребывать в любви. Дай Бог каждому из нас милости, трезвости, крепости и молитвы. Молитвы за ближних своих и за тех, кого уже с нами нет», — заключил священник.