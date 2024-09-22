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В бою за Авдеевку погиб ефрейтор из Каменска-Уральского

Сергей Балашов погиб на СВО в возрасте 44 лет.

Источник: Администрация Каменска-Уральского

В бою за Авдеевку на специальной военной операции погиб 44-летний старший механик штурмовой роты Сергей Балашов из Каменска-Уральского. Об этом сообщает администрация города.

— На все руки мастер, добрый, порядочный, отзывчивый человек, любящий муж и заботливый отец, так отзываются о нем родные и близкие, — сообщают в мэрии Каменска-Уральского.

Сергей Балашов был мобилизован два года назад. Посмертно его за доблесть и отвагу, проявленные в боях, представили к ордену Мужества.

Погибшего участника СВО будут отпевать 23 сентября в 11 часов в Церкви Покрова Божией Матери. Церемония прощания пройдет на Аллее славы в 12 часов, после чего Сергея Балашова похоронят на Аллее почетных граждан на Волковском кладбище.