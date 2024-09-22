По улицам еще ходили лошади, а проспекта Ленина не было: Как выглядел Ростов столетие назад

В Ростове открылась выставка живописи с ростовскими видами. Причем, современных работ там немного. Большинству картин уже больше полувека, а есть экспонаты, которым и 97 лет.
Мы решили сходить и узнать через работы художников прошлого столетия, как выглядел Ростов в послевоенные годы, в годы оттепели, перестройку, 90-х и в начале 2000-х.
Кстати, по словам экскурсовода, такой огромный временной диапазон в написании работ дает возможность современным ростовчанам проследить за тем, как развивалась донская столица.
— На всех картинах можно разглядеть то, что вечно спешащие по делам ростовчане никогда не замечают. В каждой работе запечатлена красота городских улиц и переулков, площадей и небольших уютных двориков. Так что ростовчане могут посмотреть на свой город по-новому, под другим углом.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПИСАЛ КАРТИНУ.
Начнем наше путешествие «на машине времени» с полотен живописи.
Вот так, к примеру, выглядела зима 69 лет назад. На картине Александра Карпуна «Зима в Ростове, 1955 год» изображен одни из самых крупных городских фонтанов — «Атланты», который находится на Театральной площади. Сам он и ели припорошены снегом, на деревьях — иней. В такой холод — здесь почти никого, а в окрестных домах уже зажегся свет в окнах. И только пара ребятишек нарезают круги на лыжах возле фонтана.
А вот так выглядела эта локация в январе пару лет назад. Здесь уже за «Атлантами» возвышается колесо обозрения. На земле — снежные сугробы. И тоже почти никого. Лишь одна девушка, спеша по своим делам, остановилась и делает фото с обворожительной зимней сказкой в парке Революции.
Раз уже начали с картин ростовской зимы, вот еще одна «В парке имени М. Горького». Написана она маслом на картоне Константином Гурьяновым в 1987 году. Перед зрителем открывается вид на астрономическую обсерваторию. Слева и справа — серые стволы деревьев, а впереди по протоптанной заснеженной дорожке мать прогуливается с ребенком.
Сейчас же здесь вид немного иной. Пока еще деревья не сбросили своих крон, возле обсерватории цветет куст дурмана. Теплым вечером на закате — полно людей. Дети с мамами катаются на аттракционах, а кто-то возвращается через парк после рабочего дня домой.
Узнаете проспект Буденновский в картине Карпуна «Теплый день» 1955 года? На холсте художник изобразил начало марта, когда еще везде лежит снег, но уже не так холодно. Что и 69 лет назад, что и сейчас на углу Большой Садовой и Буденновского все также многолюдно. Да и здания все те же. Так сразу и не подумаешь, что картине больше полувека. Только одно выдает возраст работы — автомобили и автобусы той эпохи.
Есть здесь и картины, которые писались не один год. Так художник Александр Тимофеев работал над своим «Ночным причалом» десять (!) лет — с 1987 по 1997 год.
— А что вы так удивляетесь. Знаете, сколько лет Иванов писал «Явление Христа народу»? — добавила экскурсовод.
Отыскали здесь и картину, написанную в 1927 году. На фанере Сергей Гампарумов маслом написал «Ростовский дворик». Такие и сейчас можно встретить, гуляя по старому городу.
ЗАСТРОЙКА 60-Х, ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ПАМЯТНИК И ЛОШАДИ НА ПЛОЩАДИ.
Увидев эту картину, многие удивятся. На холсте гуашью живописец Константин Болховитин изобразил в 1947 году сквер Кирова. Многие сейчас это место знают, как Покровский сквер. В те годы там еще находился памятник русскому революционеру Сергею Кирову. Сейчас же этот монумент находится на пересечении улицы Пушкинской и Кировского проспекта. А в Покровском сквере на этом месте — Покровская церковь и памятник императрице Елизавете Петровне.
А есть и такой Ростов — на холсте живописца времена, когда по городу еще выгуливали лошадей. В литографии Вячеслава Сенько «Соборная площадь у реки Темерник, 1903 год» изображено начало прошлого века в донской столице. Город здесь и не узнать. Ощущение, словно это иллюстрация к какому-нибудь литературному произведению, когда еще дамы ходили в длинных платьях в пол, шляпах и чепчиках.
Особняк юриста Аполлона Петрова, сейчас в нем находится ростовский областной музей изобразительных искусств, что на холстах художников 2000-х годов, что на фото сейчас совсем не изменился. Все та же калитка, на которой висит афиша с выставками.
Кстати, сейчас, пока еще на улице тепло, здесь цветет роскошный палисадник с розами. Место настолько живописное, что так и хочется сфотографироваться на фоне особняка XIX века.
Те, кто живет на Северном, возвращаясь с работы, тысячу раз проезжали проспект Ленина. А знаете, каким он был в 1960-е годы? Живописец Владимир Туривный как раз изобразил его в акварели в те годы. Сравнивая с современным, проспект не узнать.
В 1960-е здесь шла активная застройка многоэтажками. На картине как раз изображен этот процесс. Рабочие возвели три дома, и приступили к закладке фундамента четвертого. Здесь же работает подъемный кран, стоят десятки грузовых машин со стройматериалами. Дороги еще нет, и везде — сплошное бездорожье и стройка.
А это уже в фломастере «Новый Ростов» 1971 года. Перед зрителем красуется памятник Пушкина со спины, а справа — вид на здание «стекляшку», в котором сейчас находится ресторан быстрого питания.
Работ так много, что все они не помещаются в один текст. Так что, как говорится, лучше пойти и увидеть все своими глазами.