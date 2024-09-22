По улицам еще ходили лошади, а проспекта Ленина не было: Как выглядел Ростов столетие назад

Узнаете проспект Буденновский в картине Карпуна «Теплый день» 1955 года? На холсте художник изобразил начало марта, когда еще везде лежит снег, но уже не так холодно. Что и 69 лет назад, что и сейчас на углу Большой Садовой и Буденновского все также многолюдно. Да и здания все те же. Так сразу и не подумаешь, что картине больше полувека. Только одно выдает возраст работы — автомобили и автобусы той эпохи.