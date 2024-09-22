Ice-T и Дэвид Гилмор выпустили новую версию трека Pink Floyd «Comfortably Numb»

Рэпер также поделился, что изначально Pink Floyd не разрешили ему перезаписывать их трек. После отказа Ice-T обратился напрямую к Дэвиду Гилмору и Роджеру Уотерсу, и им новая версия сингла понравилась. «Когда два человека, находящиеся по разные стороны баррикад, сходятся во мнении о песне, это означает, что она должна быть хорошей», — выразил уверенность хип-хоп-исполнитель.