Как грамотно хранить домашнюю аптечку, рассказали челябинские медики

Домашняя аптечка есть в каждой семье. У кого-то это аспирин, парацетамол и активированный уголь, а у кого-то — едва ли не полноценный филиал аптеки. Важно понимать, что хранить лекарства надо грамотно. Об основных принципах рассказали специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.