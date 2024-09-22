Как грамотно хранить домашнюю аптечку, рассказали челябинские медики

Первое правило — самое простое и понятное. Храните лекарства в оригинальной упаковке..
Многие таблетки выглядят очень похоже, и если вы выбросите оригинальную упаковку, можете запутаться, что это и как принимать.
Никогда не принимайте чужие лекарства, даже если в интернете написано, что это вам поможет. Все таблетки — только по назначению врача.
Не надейтесь на авось, внимательно читайте этикетку и инструкцию.
Пусть аптечка лежит отдельно от бытовой химии и препаратов для животных.
К лекарствам нужно относиться серьёзно. Многие из них портятся при воздействии высокой температуры, прямых солнечных лучей и влаги.
Лучше всего запивать таблетки обычной водой, но многие, стараясь замаскировать горький вкус препаратов, предпочитают принимать их с другими напитками. Можно ли запивать лекарства газировкой, чаем или молоком, рассказали в Роскачестве.