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Как грамотно хранить домашнюю аптечку, рассказали челябинские медики

Домашняя аптечка есть в каждой семье. У кого-то это аспирин, парацетамол и активированный уголь, а у кого-то — едва ли не полноценный филиал аптеки. Важно понимать, что хранить лекарства надо грамотно. Об основных принципах рассказали специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Первое правило — самое простое и понятное. Храните лекарства в оригинальной упаковке..

Многие таблетки выглядят очень похоже, и если вы выбросите оригинальную упаковку, можете запутаться, что это и как принимать.

Никогда не принимайте чужие лекарства, даже если в интернете написано, что это вам поможет. Все таблетки — только по назначению врача.

Не надейтесь на авось, внимательно читайте этикетку и инструкцию.

Пусть аптечка лежит отдельно от бытовой химии и препаратов для животных.

К лекарствам нужно относиться серьёзно. Многие из них портятся при воздействии высокой температуры, прямых солнечных лучей и влаги.

Лучше всего запивать таблетки обычной водой, но многие, стараясь замаскировать горький вкус препаратов, предпочитают принимать их с другими напитками. Можно ли запивать лекарства газировкой, чаем или молоком, рассказали в Роскачестве.

здоровье