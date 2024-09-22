Игорь Кобзев посетил село Бирюлька в Качугском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с жителями села Бирюлька Качугского района. Также вместе с командой правительства глава региона осмотрел социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
— На встрече жители задали вопросы, которые касаются освещенности местных дорог, заготовки дров, сохранения животного мира, реализации излишков сельскохозяйственной продукции. Жители села Бирюлька могли задать интересующие их вопросы министрам напрямую, руководители региональных ведомств взяли эти вопросы в работу, — говорится в сообщении.
Также в рамках визита была осмотрена Бирюльская участковая больница, где действуют поликлиника, стационар и 10 коек паллиативного ухода. В Бирюльской средней школе требуется ремонт мастерских и обустройство спортивной площадки. Губернатор поручил решить вопрос о включении школы в программу «Модернизация школьных систем образования».
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