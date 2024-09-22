Игорь Кобзев посетил село Бирюлька в Качугском районе

Также в рамках визита была осмотрена Бирюльская участковая больница, где действуют поликлиника, стационар и 10 коек паллиативного ухода. В Бирюльской средней школе требуется ремонт мастерских и обустройство спортивной площадки. Губернатор поручил решить вопрос о включении школы в программу «Модернизация школьных систем образования».