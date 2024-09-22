Будет дождливо: синоптики дали прогноз на октябрь в Нижнем Новгороде

Сентябрь побаловал нижегородцев по-августовски жаркой погодой, однако осень всё равно неизбежна. Уже в последних числах сентября произойдет переход среднесуточной температуры через +10 в сторону понижения, и в октябре ожидается типичная для этого месяца погода.
Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в октябре по Нижегородской области температурных аномалий не ожидается, показатели будут в пределах многолетних значений: средняя месячная температура воздуха составит +4…+6 градусов. А вот осадков будет больше обычного, так что готовьте зонтики и резиновые сапоги уже сейчас.
— Месячное количество осадков предполагается больше среднего многолетнего количества. Нормой является 50−70 мм осадков, — уточнили в Гидрометцентре.
Как сообщалось ранее, в конце сентября в Нижегородской области начнется второе бабье лето, которое захватит первые числа октября. Но если в сентябре дневные температуры будут более +20 градусов, то в октябре это уже куда более скромные +13…+15.