Будет дождливо: синоптики дали прогноз на октябрь в Нижнем Новгороде

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в октябре по Нижегородской области температурных аномалий не ожидается, показатели будут в пределах многолетних значений: средняя месячная температура воздуха составит +4…+6 градусов. А вот осадков будет больше обычного, так что готовьте зонтики и резиновые сапоги уже сейчас.