SHOT: аэропорты Волгограда и Астрахани были закрыты ночью из-за угрозы атаки БПЛА

«Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 1:40 [по мск]. За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани», — говорится в сообщении. Из-за угрозы атаки БПЛА в Волгограде были задержаны два рейса, в Астрахани — три. В районе пяти утра ограничения были сняты, украинский дрон был уничтожен.