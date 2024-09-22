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SHOT: аэропорты Волгограда и Астрахани были закрыты ночью из-за угрозы атаки БПЛА

В Волгограде и Астрахани был введен план «Ковер» в аэропортах минувшей ночью.

В ночь на 22 сентября в аэропортах Волгограда и Астрахани были остановлены рейсы из-за атаки украинских беспилотников. В целях безопасности временно вводился план «Ковер», сообщает telegram-канал Shot.

«Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 1:40 [по мск]. За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани», — говорится в сообщении. Из-за угрозы атаки БПЛА в Волгограде были задержаны два рейса, в Астрахани — три. В районе пяти утра ограничения были сняты, украинский дрон был уничтожен.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над шестью регионами РФ. В частности, дроны были поражены над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Также БПЛА противника были уничтожены над Азовским морем, передает RT.