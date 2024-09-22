Мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь» создают в поселке Качуг

— Мемориально-рекреационная зона находится недалеко от въезда в поселок. Проект был разделен на несколько этапов и в 2022 году, благодаря полученным по нацпроекту федеральным и областным средствам, началась реализация. Площадку огородили, уложили 400 квадратных метров тротуарной плитки, — говорится в сообщении.