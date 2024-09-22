Мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь» создают в поселке Качуг

Мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь» появился в рабочем поселке Качуг Иркутской области. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках рабочей поездки в район, глава региона Игорь Кобзев посетил общественную территорию.
— Мемориально-рекреационная зона находится недалеко от въезда в поселок. Проект был разделен на несколько этапов и в 2022 году, благодаря полученным по нацпроекту федеральным и областным средствам, началась реализация. Площадку огородили, уложили 400 квадратных метров тротуарной плитки, — говорится в сообщении.
В 2023 году проект вновь получил финансирование, здесь появилась стела «Качугская судоверфь» и макет корабля, парковка. На благоустроенной площадке разместили также лавочки и информационные стенды, отражающие вехи развития Качугской Судоверфи — крупного производственного предприятия, которое работало на левом берегу реки Лена с 1933 по 1997 годы.