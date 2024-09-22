В Ростовской области 7 октября пройдет «День беременных»

В Ростовской области пройдет «День беременных». Об этом сообщили в правительстве региона.
«День беременных» состоится 7 октября. Отметим, что в этом году он будет приурочен к Году семьи. Главная цель мероприятия — это формирование культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной.
Кроме того, в Ростове-на-Дону до 26 сентября в женской консультации городской поликлиники № 1 работает «Школа беременных». Там будущие мамы могут узнать про все изменения в организме, кормление грудью и уход за малышом.