В Омской области ожидаются перебои в телевещании

С 24 по 26 сентября жители Омской области столкнутся с временными перебоями в телевидении. Информация о том, что во всех 20 стандартных цифровых каналах будет отключение, опубликована на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения. В понедельник, 24 сентября, отключение будет осуществлено в селе Новоцарицыно Москаленского района с 11:00 до 17:00. На следующий день, 25 сентября, аналогичные перебои ожидаются у жителей Исилькуля Исилькульского района с 09:00 до 15:00. А в четверг, 26 сентября, жители поселка Москаленский Марьяновского района не смогут смотреть телевизор с 11:00 до 17:00. Эти отключения связаны с проведением профилактических работ. Сообщается, что в случае неблагоприятных погодных условий сроки проведения работ могут измениться.